أصدرت ​رئاسة مجلس الوزراء​، مذكرة إدارية تحمل رقم 20/2024، تنصّ على الإقفال بمناسبة ​​رأس السنة الهجرية​​. وجاء في المذكّرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 1 محرم 1447 هجري الموافق يوم الاربعاء الموافق في 8-7-2024 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية".

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم الخميس 26 حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.