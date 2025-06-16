خريس: "أمل" تقف بصلابة إلى جانب إيران وأي استهداف لـ"اليونيفيل" لا يخدم إلا إسرائيل

أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​علي خريس​، أنّ "حركة أمل تقف بصلابة إلى جانب ​إيران​ في معركتها المشروعة ضدّ الكيان الصّهيوني، الّذي لا يزال يشكّل التّهديد الأكبر لشعوب المنطقة، وللأمن والاستقرار في ​الشرق الأوسط​".

وشدّد، خلال حفل تأبيني أقامه أبناء بلدة برج رحال ومحيطها في حسينية البلدة، لتكريم الرّاحل نضال قرياني، وهو كان أحد الوجوه البارزة في العمل البلدي والكشفي والاجتماعي، على "ضرورة احترام القرار الدّولي 1701، ووقف الخروقات الإسرائيليّة المتكرّرة"، معتبرًا أنّ "قوّات الطّوارئ الدّوليّة (اليونيفل) تلعب دورًا مهمًّا في حفظ الاستقرار، وأي استهداف لها -أيًّا كان مصدره- لا يخدم إلّا إسرائيل، ويشكّل خدمةً مجانيّةً لأجندتها العدوانيّة".

وفي الشّأن الدّاخلي، دعا خريس ​الحكومة اللبنانية​ إلى "التّعامل بجدّيّة ومسؤوليّة مع ملف إعادة الإعمار"، مركّزًا على أنّ "القرى الجنوبيّة الّتي دُمّرت بفعل العدوان، تحتاج إلى أكثر من بيانات، تحتاج إلى خطّة طوارئ شاملة، تبدأ من تعويض المتضرّرين وتنتهي بإعادة الحياة إلى طبيعتها".