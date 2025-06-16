اعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢٥ وعند السّاعة ١٥:٠٠ رصدت دوريّة من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي، في محلّة الحازميّة باتّجاه عاليه، خمس سيّارات مخالفة لقانون السّير (من دون لوحات)، ويقوم سائقوها بقيادتها بطريقة استعراضيّة مسبّبين زحمة سير وإزعاجًا للمواطنين.
واردف البيان بانه على إثر ذلك، وبالتّنسيق مع غرفة عمليّات سريّة بعبدا، أقامت دوريّة من المفرزة المذكورة حاجزًا بإمرة ضابط عند مفرق بسوس، حيث عملت على ضبط هذه المخالفات واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحق السّائقين وحجز المركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة سير بعبدا تحتجز خمس سيّارات مخالفة لقانون السّير وتنظّم محاضر ضبط بحق سائقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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