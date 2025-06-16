بري: مجلس النواب مستعد لإنجاز التشريعات وإقرار القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، نائب رئيس ​البنك الدولي​ لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدّولي جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الإعلامي لبرّي علي حمدان، حيث جرى عرض للمشاريع والقروض الّتي كانت مدار تفاوض بين لبنان والبنك الدّولي.

وأكّد برّي "استعداد المجلس لإنجاز التّشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتَّفق عليها مع ​الحكومة اللبنانية​، بعد ورودها إلى المجلس ومناقشتها وفقًا للأصول، لاسيّما قروض الطّاقة والمياه والزّراعة وإعادة الإعمار".

والتقى برّي أيضًا الوزير السّابق ألبير منصور، وعرض معه لتطوّرات الأوضاع والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة.

كما استقبل المونسنيور كميل مبارك.