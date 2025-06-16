الصحة الإيرانية تعلن حصيلة القتلى والإصابات منذ بدء عدوان إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، فجر اليوم الإثنين، 16 يونيو 2025، حصيلة القتلى والإصابات منذ بدء العدوان الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب الصحة الإيرانية، فقد ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران إلى 224 قتيلا وأكثر من ألف مصاب، منذ بدء التصعيد العسكري.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة حسين كرمانبور، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن إجمالي عدد القتلى والمصابين بلغ 1481 شخصا، من بينهم 1277 نقلوا إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج، وفق وكالة "مهران".

وأوضح كرمانبور، أن أكثر من 90% من الإصابات سجلت بين المدنيين.

اقرأ أيضا/ 8 قتلى وعشرات الإصابات ودمار مرصود إثر القصف الإيراني الأخير وسط إسرائيل

وأشار إلى أن 522 من الجرحى غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، مبينا أن بين الضحايا نساء وأطفال.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

المصدر : وكالة وفا