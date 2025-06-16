إيران - مقتل 406 وإصابة أكثر من 600 آخرين بالقصف الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت مجموعة "ناشطو حقوق الإنسان" مساء الأحد 15 يونيو 2025 ، أن ما لا يقل عن 406 أشخاص قُتلوا وأصيب 654 آخرون في إيران جراء العدوان الإسرائيلي حتى الآن.

جاء ذلك في حديث لناشطين بالمجموعة (إيرانيون يقيمون في الولايات المتحدة) ومقرها واشنطن، لوكالة أسوشيتدبرس، الأحد، بشأن الخسائر في إيران.

وذكر الناشطون أن ما لا يقل عن 406 أشخاص قتلوا وأصيب 654 آخرون في الغارات الإسرائيلية على إيران حتى الآن.

وأشاروا إلى أن المجموعة توصلت إلى هذه الأرقام بمقارنة التقارير المحلية في إيران مع شبكة مصادرها في البلاد.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

المصدر : وكالات