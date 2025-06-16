الوزاري الخليجي يدعو لضبط النفس ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد المنطقة

بدأ الاجتماع الاستثنائي الـ 48 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في المنقطة، على رأسها بحث تداعيات الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية تجاه إيران عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

إلى ذلك، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن "إدانة واستنكار المجلس للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران، التي تمثل انتهاكاً صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالب الأمين العام​ المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي​.

واختتم كلمته، بالتأكيد على أن مجلس التعاون نشأ على قيم التضامن والعمل الجماعي، وظل يرى في الاستقرار دعامةً أساسية لأمن شعوبه ومصالحها، ويواصل التزامه بتهدئة التوترات، وتمكين الحوار، ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد إستقرار الخليج والعالم، ونُجدّد من هذا المنبر دعوتنا لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفاديًا لانزلاقٍ خطير نحو صراع أوسع لا يُمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.​