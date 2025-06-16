وزير الخارجية وممثلة الاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.



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