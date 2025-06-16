ابراهيم: الصراع الإقليمي هو أيديولوجي عميق لا تكفي الحلول السياسية التقليدية لمعالجته

استقبل المدير السّابق للمديريّة العامّة للأمن العام اللّبناني ​عباس ابراهيم​ في مكتبه، وفد "مؤتمر بيروت للتّبادل" بدورته الـ23، الّذي ضمّ الصّحافي الأميركي نيكولاس نو وعددًا من الباحثين الأجانب. وأوضح مكتب ابراهيم في بيان، أنّ "اللّقاء تطرّق إلى مفاوضات إيران وأميركا النّوويّة، المجمَّدة حاليًّا في خضمّ الحرب بين إيران وإسرائيل".

وأشار إلى أنّ "النّقاش كان معمّقًا حول دور قوّات الطّوارئ الدوّليّة "اليونيفيل"، ومستقبلها في جنوب لبنان"، لافتًا إلى أنّ "المشاركين طرحوا على ابراهيم أسئلةً عن واقع "حزب الله" وإعادة تنظيمه، وتحوّلات الصّراع الإقليمي". واعتبر ابراهيم أنّ الأخير هو "صراع أيديولوجي عميق، لا تكفي الحلول السّياسيّة التّقليديّة لمعالجته".