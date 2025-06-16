لجنة المرأة والطفل النيابية ناقشت اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب عناية عز الدين، اجتماعاً للجنة خُصّص لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى ​حماية القاصرين​ من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.

وأوضحت النائب عز الدين أن "الجلسة خُصّصت للاستماع إلى الأبحاث والآراء العلمية والسريرية حول آثار تناول مشروبات الطاقة والكحول على القاصرين".

وأشارت إلى أن "الخبراء عرضوا بإسهاب التأثيرات السلبية الخطيرة، موضحة أن الكحول ممنوعة في معظم بلدان العالم لمن هم دون سن الحادية والعشرين، لما لها من أثر بالغ على تكوين الدماغ في سن مبكرة، حتى في حال تناولها بكميات بسيطة. وأضافت أن استهلاك الكحول في مرحلة المراهقة يزيد من احتمال الإصابة بالإدمان عند البلوغ".

وذكرت أنه "بالنسبة لمشروبات الطاقة، فقد بيّنت الدراسات العلمية أنها تؤثر سلباً على النمو الجسدي والذهني والنفسي للقاصرين، وتؤدي إلى تراجع واضح في الأداء المدرسي والكفاءة النفسية والجسدية".

وأكدت عز الدين أن "اللجنة ستواصل جلساتها لاستكمال البحث في اقتراح القانون، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة ستُخصّص للاستماع إلى مقترحات المتخصصين بهدف إدخال التعديلات اللازمة على نص اقتراح القانون بما يتماشى مع المعطيات العلمية الحديثة".

ودعت عز الدين وزارة السياحة ومؤسسة المقاييس والمعايير إلى "المشاركة في الاجتماعات المقبلة للجنة عندما توجه الدعوة لهم للحضور"، مؤكدة على "أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية في سبيل حماية الأطفال والقاصرين من المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن هذه المواد".