قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرم سرقة مبالغ مالية بطريقة احتيالية

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: "خ. ع." (مواليد عام 1992، مكتوم القيد)، بجرم سرقة مبالغ ماليّة عن طريق الاحتيال، عبر الاستيلاء على جزء منها في أثناء تصريف العملات".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، "الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة، أو الاتصال على الرقم 810170-01 أو 810171-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".