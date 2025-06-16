إطلاق حملة تنظيف لمجرى نهر أبو علي وشرطة بلدية طرابلس أنذرت من مغبة رمي النفايات

أطلقت ​بلدية طرابلس​، بالتّعاون مع شركة "لافاجيت"، حملة تنظيف مجرى ​نهر أبو علي​ في طرابلس، حيث عملت ورش البلديّة والشّركة على تنظيف مجرى النّهر من النّفايات والردميّات والأوساخ، وذلك انطلاقًا من المحجر الصّحي باتجاه مستديرة النهر، وتقاطع براد البيسار.

وتفقّد الأشغال والأعمال رئيس البلديّة عبد الحميد كريمة ومدير "لافاجيت" سعيد الرز، مع عدد من أعضاء المجلس البلدي.

إلى ذلك، أنذرت شرطة بلديّة طرابلس أصحاب المحال وأصحاب البسطات المنتشرة على طول مجرى النّهر والمناطق المجاورة، من "مغبّة رمي النّفايات وبقايا الخضراوات في النّهر، حيث سيتم تسطير محاضر ضبط مغلظة بحق المخالفين، علمًا أنّه تمّ تفعيل كاميرات المراقبة على طول مجرى النّهر".

ودعا كريمة، المواطنين والتجّار وأصحاب المصالح والبسطات في سوق الخضار الجديد والسّوق الشّعبي إلى "المحافظة على النّظافة في المنطقة وفي مجرى النّهر، وعدم رمي الخضار والفاكهة والأوساخ والردميّات وغيرها من النّفايات، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة عبر تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

ولفت إلى أنّ "عدم الاهتمام بنظافة المجرى يؤثّر سلبًا على صحة المواطنين وعلى السّلامة العامّة، ويعيق العمل البلدي، لاسيّما وأنّ مسؤوليّة تنظيف النّهر تقع على عاتق وزارة الطاقة والمياه، والبلد يواجه صعوبات على أكثر صعيد، ولهذا نضطر كبلدية وشركة "لافاجيت" إلى تنظيف مجرى النّهر؛ للمحافظة على النّظافة والسّلامة العامّة ولإظهار وجه المدينة الحضاري".