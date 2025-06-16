لفت النّائب إدغار طرابلسي، إلى أنّه "لأنّنا نريد تعزيز الوجود الكريم للكنائس المسيحيّة في بيروت والاهتمام بها، قصدت محافظ بيروت مروان عبود ومعي خادم رعية مار بطرس وبولس للرّوم الكاثوليك في الحمرا- بيروت الأب شهاب عطالله، ومختار ميناء الحصن ايغل زريق، وطالبنا المحافظ بإبعاد مواقف باصات النّقل المشترك وغيرها من سيّارات الأجرة عن مداخل الكنيسة؛ لتبقى أبوابها مفتوحة للمصلّين والزّوّار".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الأب عطالله رفع كتابًا من المطران جورج بقعوني بهذا الخصوص"، متوجًّها بالشّكر إلى عبود "الّذي استجاب بسرعة، ووعد بمعالجة الموضوع والحفاظ على مداخل الكنيسة وواجهتها حرّة ومخصّصة لها وحدها".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: لإبعاد مواقف الباصات وسيارات الأجرة عن مداخل كنيسة مار بطرس وبولس في الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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