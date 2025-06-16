قوى الأمن: توقيف جابٍ في صيدا لسرقته أموال الجباية العائدة لـ"كهرباء لبنان"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "شكوى وردت إلى مفرزة ​صيدا​ القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، حول إقدام المدعو: "ح. ف." (مواليد عام 2002، لبناني) على سرقة واختلاس أموال الجباية العائدة لشَركة كهرباء لبنان، وتواريه عن الأنظار".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الّتي قام بها عناصر المفرزة، تمّ تحديد مكان وجوده في صيدا- محلّة الأوّلي، وتوقيفه بكمين مُحكم"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، صرّح أنه كان يعمل بصفة "جابي كهرباء" لدى ​شركة كهرباء لبنان​، وأنّه أقدم على سرقة أموال الجباية، وفرّ هاربًا". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".