بو عبود زار السراي الحكومي والتقى بعاصيري: نتطلع إلى لبنان الجديد المبني على اسس العدالة والمساواة

زار وفد من من ​المعهد الفني الأنطوني​ في الدكوانة عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري في السراي الحكومي في بيروت.

ولفت بو عبود، الى أن "معهد الفني الانطوني مسيرة مشرفة في ارثاء الثقافة في لبنان وخارجه فعمل المعهد منذ نشائته على احتضان الفنون على أنواعها وعملنا على تمكين دور المرأة في المجتمع اللبناني والعربي لتكون فاعلة ومنتجة وخضنا تجربة فنية جميلة في احياء فن الخط العربي فكان المعهد من السباقين الذين أعادوا لهذا الفن اهتماما ورونقاً".

وأشار الى أن "المعهد فاز بجائزة الأمير محمد بن فهد الخط العربي قلادة فخر تتوارثها الاجيال ولاننا نؤمن ان الإنسان هو جوهرة ثمينة في عين الله وانا حياته هي عطية مجانية آلينا على انفسنا الاهتمام بالصحة النفسية والعلاج بالفم من خلال دورات وورش عمل قام بها المعهد . معكم نتطلع إلى لبنان الجديد المبني على اسس العدالة والمساواة وتمكين دور المرأة اللبنانية في المجتمع العربي".