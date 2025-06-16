توقيف مرتكب جريمة قتل في صور بناء لاشارة القاضي رمضان

تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وبعد رصد وتحر ومتابعة حثيثة، من توقيف المدعو ه.ض المتهم بجريمة ​قتل​ شخص من آل طحان في صور وقعت منذ فترة حيث صدر بحقه مذكرة توقيف لملاحقته وتوقيفه .

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