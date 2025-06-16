اعلن مسؤول أميركي بان مجموعة ​حاملة الطائرات​ "نيميتز" تبحر نحو الشرق الأوسط قبل الموعد المحدد، وذلك بحسب وكالة "فوكس نيوز" الاميركية. وفي السياق، نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر أميركية بان حاملة الطائرات "نيميتز" في طريقها إلى الشرق الأوسط، والجيش الأميركي نقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا، بهدف توفير خيارات للإدارة الأميركية في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" تبحر نحو الشرق الأوسط قبل الموعد المحدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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