كاتس: لا نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل

أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ (Israel Katz)، أنّه "ليس هناك نيّة لإلحاق الأذى الجسدي بسكان ​طهران​، كما يفعل الدّيكتاتور القاتل بسكان إسرائيل".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "سكان طهران سيُجبَرون على دفع ثمن الدّيكتاتوريّة، وإخلاء منازلهم في المناطق حيث سيكون من الضّروري مهاجمة أهداف النّظام والبنيّة التحتيّة الأمنيّة في طهران"، مشدّدًا على "أنّنا سنواصل حماية سكان إسرائيل".

وكان قد لفت كاتس في وقت سابق اليوم، إلى أنّ "ديكتاتور طهران المتغطرس تحوّل إلى قاتل جبان، يُطلق النّار على المدنيّين في الدّاخل الإسرائيلي لردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الّذي يُدمّر قدراته"، مشيرًا إلى أنّ "سكان طهران سيدفعون الثّمن، وقريبًا".