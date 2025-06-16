"تسنيم": الدفاع الجوي الإيراني أسقط 3 طائرات مسيّرة إسرائيلية بمحيط مدينة ملاير

كشفت مصادر أمنيّة إيرانيّة لوكالة "تسنيم" للأنباء، عن "إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة إسرائيليّة، في عمليّة دقيقة نفّذتها أجهزة الأمن بالتّعاون مع وحدات الدّفاع الجوّي، في محيط مدينة ملاير في محافظة همدان غربي البلاد".

وأوضحت أنّ "الطّائرات المسيّرة كانت تحاول تنفيذ أعمال تخريبيّة، وبثّ الفوضى في المناطق الرّيفيّة القريبة من المدينة، إلّا أنّ نظام الرّصد والتّصدّي المتقدّم التّابع لقوّات الدّفاع الجوّي، بالتّنسيق مع جهاز الاستخبارات، قوّات الشّرطة، والحرس الثّوري، تمكّن من رصدها والتّعامل معها قبل وصولها إلى أهدافها".

وأكّدت المصادر أنّ "القوّات الأمنيّة تعتمد على مراقبة مستمرّة على مدار السّاعة باستخدام تقنيّات متطوّرة، وهي مستعدّة للتّصدّي لأي تهديد في أسرع وقت ممكن".