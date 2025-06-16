القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم قصف التلفزيون الإيراني

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يعتزم ​قصف التلفزيون الإيراني​".

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لأول مرة، تهديداً "عاجلاً إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 3 في طهران في المنطقة التي يتم عرضها في الخارطة المرفقة".

ولفت أدرعي، الى أنه "في الساعات المقبلة سنعمل في المنطقة وفق ما عمل في الايام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".