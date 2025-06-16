الطيران المدني الإيراني: إلغاء جميع الرحلات في إيران حتى الساعة الثانية من فجر الثلثاء

أعلنت منظّمة الطّيران المدني الإيرانيّة، أنّه سيتمّ إلغاء جميع الرّحلات الدّاخليّة والدّوليّة في إيران حتّى السّاعة الثّانية من صباح يوم الثّلثاء 17 حزيران الحالي.

وأوضح المتحدّث باسم المنظّمة، أنّ "قرار تمديد إغلاق المجال الجوّي أُعلن بموجب إشعار ملاحي جوّي (NOTAM)"، لافتًا إلى أنّ "هذا الإجراء يأتي في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الحاليّة في البلاد، وحرصًا على ضمان أمن وسلامة المسافرين والطّائرات". وشدّد على أنّ "مصدر المعلومات الرّسمي والوحيد للمسافرين والمواطنين بخصوص الرّحلات هو الموقع الإلكتروني لمنظمة الطيران المدني".

وكانت المنظّمة قد أعلنت في وقت سابق، تمديد تعليق جميع الرّحلات الجوّيّة في البلاد حتّى السّاعة 14:00 من ظهر اليوم الإثنين.