اعلنت السلطات الاوكرانية أن "روسيا سلمت جثامين 1245 جنديا أوكرانيا جديدا"، في مرحلة أخيرة من اتفاقية لإعادة جثث أكثر من ستة آلاف جندي، تم التفاوض عليها في محادثات سلام في تركيا في وقت سابق هذا الشهر.
وذكرت الوكالة الحكومية التي تنسق عملية التسليم "أعيد 1245 جثمانا إضافيا إلى أوكرانيا: الجزء المتعلق بإعادة (الجثامين) قد استُكمل".
وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن كييف تسلمت ما مجموعه أكثر من 6000 جثمان في الأسبوع المنصرم.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاوكرانية اعلنت أنها تسلمت من موسكو جثامين 1245 جنديا أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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