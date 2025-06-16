السلطات الاوكرانية اعلنت أنها تسلمت من موسكو جثامين 1245 جنديا أوكرانيا

اعلنت السلطات الاوكرانية أن "روسيا سلمت جثامين 1245 جنديا أوكرانيا جديدا"، في مرحلة أخيرة من اتفاقية لإعادة جثث أكثر من ستة آلاف جندي، تم التفاوض عليها في محادثات سلام في تركيا في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت الوكالة الحكومية التي تنسق عملية التسليم "أعيد 1245 جثمانا إضافيا إلى أوكرانيا: الجزء المتعلق بإعادة (الجثامين) قد استُكمل".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن كييف تسلمت ما مجموعه أكثر من 6000 جثمان في الأسبوع المنصرم.