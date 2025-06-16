بن غفير: من يدعم إيران يدعم الإرهاب ولن نتسامح مع من يبدون الفرح بسقوط صواريخ إيران بالسجون أو خارجها

اشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الى أن "من يدعم ​إيران​ يدعم الإرهاب، ولن نتسامح مع من يبدون الفرح بسقوط صواريخ إيران في السجون أو خارجها".

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