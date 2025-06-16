الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لحرب طويلة وشاملة وسندخل ابتكاراتنا الجديدة إلى الميدان قريباً

أعلن الحرس الثوري ال​إيران​ي، أننا "مستعدين لحرب طويلة وشاملة وسندخل ابتكاراتنا الجديدة إلى الميدان قريباً".

هذا وأشار مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي، الى أن "أيدينا مفتوحة جدًا لجعل النظام الصهيوني بائسًا، وفي المستقبل القريب سيرى الجميع ما هي القدرات والقوة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية في مختلف المجالات"..

وقال "لقد درسنا كافة الإحتمالات وأعددنا أنفسنا لأي موقف في الحرب - إن تقليص مخزونات الصواريخ هو مجرد مزحة؛ فنحن لم نستخدم قدراتنا الصاروخية بشكل استراتيجي كاف، وعندما نرى ذلك مناسباً فإننا سوف ننقل معداتنا الحديثة إلى الميدان".