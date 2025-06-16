الرئاسة التركية: أردوغان بحث مع بوتين الصراع بين إسرائيل وإيران وتأكيد على اهمية وقف النزاعات

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الصراع بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ​العلاقات الثنائية​ والقضايا الإقليمية.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أن أردوغان أكد أن "دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران تعرض أمن المنطقة بأسرها للخطر، وأن سلوك حكومة نتانياهو الخارج عن القانون يشكل تهديدا واضحا للنظام الدولي، وأن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة".

وشدد الرئيس التركي على أن "​تركيا​ تُركّز منذ اليوم الأول على المبادرات ​الدبلوماسية​ لإنهاء الهجمات، وأن السبيل الوحيد لحل المشاكل مع إيران هو الدبلوماسية، وأن عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

كما لفت أردوغان إلى "أهمية ألا تُشتّت هجمات إسرائيل على إيران الانتباه عن الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى "وجود احتمال كبير بأن تُطبّق إسرائيل سياسة الأمر الواقع في المنطقة".

وذكر البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد من جهته أنه يتفق مع أردوغان على "مسألة وقف الصراعات في أسرع وقت ممكن وفتح المجال للدبلوماسية".

بدوره، قال الكرملين إن بوتين أعرب لأردوغان خلال محادثتهما الهاتفية عن "امتنانه للمساعدة التنسيقية في إجراء المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة"، مشيرًا إلى أن "الجانبين طالبا بوقف فوري للأعمال العدائية والعودة لتسوية القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".