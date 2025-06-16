مصلحة السجون الإسرائيلية: داهمنا سجناء فلسطينيين بعد هتافهم فرحًا خلال القصف الإيراني

أفادت مصلحة السّجون الإسرائيليّة، بـ"أنّنا داهمنا سجناء فلسطينيّين في سجن وسط إسرائيل، بعد هتافهم فرحًا خلال القصف الإيراني الأخير".
وكانت قد ذكرت القناة السّابعة الإسرائيليّة أمس، أنّ مقاتلي وحدة النّخبة "مسادا" الإسرائيليّة داهموا سجنًا يضمّ معتقلين فلسطينيّين، بعد أن احتفلوا بالهجوم الإيراني على إسرائيل.
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيرافي، في بيان فجر اليوم، بالتّزامن مع الموجة الثّامنة من عمليّة "الوعد الصادق 3"، أنّ "منذ لحظات، بدأت موجة جديدة من الهجمات الصّاروخيّة جو-جو الّتي يشنّها الحرس الثّوري، وكانت أكثر قوّة وتدميرًا من ذي قبل"، مشيرًا إلى أنّ "في هذه العمليّة، تعرّضت أنظمة القيادة والسّيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم للتّعطيل، كما تعطّلت أنظمة الدّفاع المتعدّدة الطّبقات للعدو، بحيث استهدفت أنظمة دفاع الكيان بعضها البعض".
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