رويترز: مسودة بيان مجموعة السبع تدعو إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي وترامب لم يوقع عليها

دعت مسودة بيان مجموعة السبع إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت مصادر بان مسودة بيان مجموعة السبع تنص على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن إيران لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي، ولفتت الى ان قادة مجموعة السبع سيعملون على حماية استقرار الأسواق بما في ذلك أسواق الطاقة.

واوضحت المصادر بان ترامب لم يوقع على بيان مجموعة السبع الخاص بإسرائيل وإيران.