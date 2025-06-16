افاد مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لـ "رويترز" بان إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.
وذكر مصدران إيرانيان لـ "رويترز" بان إيران ستبدي في المقابل مرونة في المفاوضات النووية مع أميركا.
وفي السياق، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن إيران بعثت برسالة عبر وسطاء عرب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، تطلب فيها إجراء مفاوضات لإنهاء الاشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: إيران طلبت الضغط على اسرائيل لوقف النار وستبدي بالمقابل مرونة بالمفاوضات النووية مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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