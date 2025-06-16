رويترز: إيران طلبت الضغط على اسرائيل لوقف النار وستبدي بالمقابل مرونة بالمفاوضات النووية مع أميركا

افاد مصدران ​إيران​يان و3 مصادر إقليمية لـ "رويترز" بان إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.

وذكر مصدران إيرانيان لـ "رويترز" بان إيران ستبدي في المقابل مرونة في المفاوضات النووية مع أميركا.

وفي السياق، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن إيران بعثت برسالة عبر وسطاء عرب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، تطلب فيها إجراء مفاوضات لإنهاء الاشتباكات.