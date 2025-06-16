اشار وزير الخارجية ال​قبرص​ي كونستانتينوس كومبوس الى إن قبرص تلقت طلبات للمساعدة في ​إجلاء​ مواطني البرتغال وسلوفاكيا من الشرق الأوسط. وأوضح الوزير القبرصي للصحفيين، بان "هناك طلبان قيد الدراسة، ومن الواضح أن هذا يعتمد إلى حد بعيد على وصول المدنيين إلى الدول المجاورة برا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قبرص: تلقينا طلبات للمساعدة في إجلاء مواطني البرتغال وسلوفاكيا من الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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