الرئيس الإيراني: إذا لم تكبح أميركا جماح النظام الصهيوني فسنضطر إلى فعل أكثر إيلامًا

أشار الرّئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي من سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى أنّه "في حين أكدت إيران دائمًا عدم رغبتها في إنتاج الأسلحة النّوويّة، والتزامها بالسّياسات الاستراتيجيّة للنّظام، واستعدادها لقبول عمليّات التّفتيش الفنيّة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ النّظام الصّهيوني، خلافًا لجميع المبادئ الدّوليّة، شنّ هجومًا مفتوحًا ضّد الأمّة الإيرانيّة؛ وفي هذه العمليّة استشهد عدد من العلماء والقادة والمواطنين في بلدنا".

ولفت إلى أنّ "الأعداء أخطأوا في تقدير قدرة الشعب الإيراني وقوته وتماسكه"، مركّزًا على أنّهم "لا يعرفون إيران ويعتقدون أنّه من خلال اغتيال القادة العسكريّين والعلماء وقصف منازل النّاس، يمكنهم زعزعة استقرار البلاد ولن نتمكّن من الرد، لكن بفضل حكمة المرشد الأعلى للثورة، وانتشار القادة، والاستعداد السريع للقوات المسلحة، استُهدف العدو في تلك الليلة نفسها، وتكبد خسائر فادحة".

وشدّد على أنّه "إذا لم تكبح أميركا جماح النظام الصهيوني فسنضطر إلى فعل أكثر إيلامًا".