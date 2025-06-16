مرقص: الحكومة أقرت التشكيلات الدبلوماسية وعون أكد ضرورة فعل المستحيل لإبعاد لبنان عن الصراعات

أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قال في مستهل الجلسة إنّ الوضع في المناطقة دقيق، وأشاد بموقف الفاعليّات اللّبنانيّة كافّة للمحافظة على الاستقرار. وأشار إلى أنّه للأسف يتمّ إقفال مطار بيروت من وقت إلى آخر، ونظرًا للظّروف الأمنيّة، منوّهًا بدور وزير الأشغال لمعالجة أوضاع الطيران. كما شدّد على أنّه علينا أن نفعل المستحيل لإبعاد ​لبنان​ عمّا يحصل من صراعات لا دور لنا فيها ولا علاقة".

ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام شدد في خلال الجلسة، على ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة، لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها".

ولفت إلى أنّ "سلام ذكّر بأنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح".

وذكر مرقص أنّ "وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار"، مبيّنًا أنّ "الحديث تناول أيضًا التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب، وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها".

وأوضح أن "مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن ​خطة عودة النازحين​ السوريين ووافق عليها. كما قرر مجلس الوزراء إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، كاشفًا أنّ "المجلس أقر التشكيلات الديبلوماسية، ووافق على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان. كما تمت الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار".

وأضاف: "مجلس الوزراء وافق أيضا على العديد من طلبات الوزارات وعلى هبات ورفض هبة مشروطة".