طائرة تابعة للخطوط الهندية تعود أدراجها بسبب مشكلة فنية

ابوظبي - سيف اليزيد - عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية (أير إنديا) إلى هونج كونج اليوم الإثنين، بعد فترة قصيرة من إقلاعها جراء مشكلة فنية في منتصف الرحلة، بعد أيام من تحطم طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها، في حادث أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل.

وقالت أير إنديا في بيان إن الطائرة التي كانت متجهة لنيودلهي هبطت في هونج كونج بأمان وتخضع لفحوصات "كإجراء احترازي". وقالت هيئة مطارات هونج كونج في بيان منفصل إن طائرة الرحلة "ايه أي 315 " عادت إلى مطار المدينة الواقعة بجنوب الصين الساعة الواحدة ظهرا تقريبا. والطائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر وهو نفس طراز الطائرة التي كانت متجهة للندن وسقطت في منطقة سكنية في مدينة أحمد آباد بشمال غرب الهند بعد دقائق من إقلاعها الخميس الماضي.