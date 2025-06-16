اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث تطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان مقتضب إن الاجتماع يعقد بشكل افتراضي وعاجل بناءً على طلب من عدد من الدول الأعضاء، لمناقشة التطورات الميدانية والتهديدات المتصاعدة في الخليج والشرق الأوسط.

ويأتي الاجتماع بعد التصريحات النارية الصادرة من الطرفين، وتبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب إقليمية واسعة قد تشمل لبنان وسوريا والعراق وممرات الملاحة الحيوية في الخليج العربي.

ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان مشترك يدعو إلى التهدئة وضبط النفس، ويؤكد على دعم جهود الوساطة الدولية وتجنب تعريض أمن المنطقة للخطر.

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