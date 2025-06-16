هذه الحسناء كبيرة جواسيس بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن الجاسوسة المحترفة بليز متريويلي ستصبح أول امرأة ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) في "تعيين تاريخي".

حتى الآن، لم ترأس رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) - المعروف أيضًا باسم جهاز الاستخبارات السرية (SIS) - إلا في أفلام (جيمس بوند).

وستخلف متريويلي، السير ريتشارد مور في منصب الرئيس الثامن عشر، المعروف أيضًا باسم "C"، عندما يتنحى في الخريف.

وقال السير كير ستارمر في بيان صدر مساء الأحد: "يأتي التعيين التاريخي لبليز متريويلي في وقت لم يكن فيه عمل أجهزة الاستخبارات لدينا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

تهديدات أمنية

وأضاف: "تواجه المملكة المتحدة تهديدات على نطاق غير مسبوق - سواء من المعتدين الذين يرسلون سفن التجسس الخاصة بهم إلى مياهنا الإقليمية أو من المتسللين الذين يسعون من خلال مؤامراتهم الإلكترونية المتطورة إلى تعطيل خدماتنا العامة".

ومن بين وكالات التجسس الرئيسية الأخرى، يخضع مقر الاتصالات الحكومية (GCHQ) أيضًا لقيادة نسائية لأول مرة.

وتولت آن كيست-بتلر هذا المنصب عام ٢٠٢٣، في حين سبق أن تولت امرأة قيادة جهاز MI5 مرتين.

وشغلت السيدة جودي دينش الدور الخيالي - الذي يُطلق عليه "M" في الأفلام بدلاً من "C" - بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٥.

وتشغل السيدة متريولي حاليًا منصب "Q"، وهو أحد أربعة مديرين عامين داخل جهاز MI6.

هذا المنصب - الذي اشتهر أيضًا بأفلام جيمس بوند، حيث تُنتج شخصية "Q" الخيالية مجموعة من أدوات التجسس - يعني أنها مسؤولة عن التكنولوجيا والابتكار.

حياة استخبارية

انضمت السيدة متريولي، خريجة كامبريدج، إلى جهاز MI6 عام ١٩٩٩.

وعلى عكس الرئيس المنتهية ولايته، الذي قضى بعضًا من خدمته كدبلوماسي دائم في وزارة الخارجية، بما في ذلك سفيرة لدى تركيا، أمضت دينش حياتها المهنية بأكملها كضابطة استخبارات.

كُرِّست معظم وقتها لأدوار عملياتية في الشرق الأوسط وأوروبا.

عملت السيدة مترويلي، التي تحظى بتقدير كبير من زملائها، مديرةً في جهاز الاستخبارات البريطاني MI5.

وقالت في بيان إنها "فخورة ويشرفني أن يُطلب مني قيادة جهازي".

وأضافت: "يلعب جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 دورًا حيويًا - مع MI5 ومقر الاتصالات الحكومية - في الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني وتعزيز مصالح المملكة المتحدة في الخارج".

وأضافت: "أتطلع إلى مواصلة هذا العمل جنبًا إلى جنب مع ضباط وعملاء MI6 الشجعان وشركائنا الدوليين العديدين".

وختاما، قال السير ريتشارد: "بليز ضابطة استخبارات وقائدة بارعة، وواحدة من أبرز مفكرينا في مجال التكنولوجيا. ويسعدني أن أرحب بها كأول امرأة تتولى رئاسة جهاز الاستخبارات البريطاني MI6".