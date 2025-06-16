شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع طاقة النواب لمناقشة استراتيجية التحول الأخضر بحضور وزيرة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل أول اللجنة، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لمناقشة رؤية وزارة البيئة تجاه التحول الأخضر المستدام، في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027).

ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

كما يتناول اللقاء، دور الوزارة في تنفيذ التزامات مصر الدولية في قضايا المناخ، ودعم المشروعات البيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وحرصها على متابعة تنفيذ السياسات الحكومية البيئية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا في مجال حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ