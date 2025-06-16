ازدحام شديد عند معبر بازرغان الإيراني مع تركيا بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شهد معبر بازرغان الحدودي بين إيران وتركيا، اليوم الأثنين، ازدحامًا غير مسبوقًا في حركة العبور والمركبات، وسط حالة من القلق الشعبي عقب تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت مصادر محلية بأن طوابير طويلة من الشاحنات والمركبات الخاصة اصطفت على الجانبين الإيراني والتركي من الحدود، وسط مغادرة عدد من الإيرانيين إلى الأراضي التركية، في محاولة لتجنّب تداعيات أمنية محتملة في حال اندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة بين البلدين.

ويأتي هذا التوتر بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد فيها بـ”إحراق طهران كما أُحرقت بيروت”، في حال استمرت إيران في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات العائلات وهي تحاول المرور من المعبر في ظل تشديد أمني وارتفاع واضح في الطلب على التنقل، خصوصًا بين رجال الأعمال وحملة الإقامات الأجنبية.

وحتى اللحظة، لم تعلن السلطات الإيرانية أو التركية عن إغلاق رسمي للمعبر، لكن الحركة تباطأت بشكل ملحوظ، وسط تزايد الدعوات على المنصات المحلية لتجنّب السفر غير الضروري.

ويُعدّ معبر بازرغان أحد أهم المعابر البرية بين إيران وتركيا، ويشهد عادة حركة تجارية وسياحية كثيفة، إلا أن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على حركة العبور.

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