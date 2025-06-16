استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين بينهم سيدة، وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات بمحور نتساريم وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبًا، وبيت حانون شمالًا، فيما استشهد صيادان وفقد ثالث جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار كثيف تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

من جهة أخرى نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا والأحياء الشرقية من مدينة غزة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط