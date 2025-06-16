الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران وأنه يتابع عن كثب الوضع في الشرق الأوسط, مؤكدًا التزامه الراسخ بالأمن الإقليمي.

وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضبط النفس, والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيًا إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل إسهامه في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات, وإيجاد حل دائم للقضية النووية الإيرانية، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتفاق تفاوضي.

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