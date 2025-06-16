أفادت وكالة أنباء فارس ال​إيران​ية بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، نتيجة هجوم إسرائيلي استهدف موقعا داخل المدينة. وأوضحت الوكالة أن القصف طال معرضا للشاحنات، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين الإيرانيين بجروح.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة فارس: انفجارات في كرمانشاه والهجوم الإسرائيلي استهدف معرضًا للشاحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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