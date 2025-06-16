أعلنت قيادة الشرطة في محافظة أصفهان عن "تفكيك ورشة سرّية لتصنيع الطائرات المسيّرة المتوسطة والصغيرة في ضواحي المدينة، وضبط كميات كبيرة من المعدات والقطع الإلكترونية المستخدمة في هذا المجال".
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "نائب قائد شرطة أصفهان أوضح أن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق، حيث تم تحديد موقع الورشة المشبوهة، وعلى إثر ذلك نفّذت القوات الأمنية عملية منسقة أسفرت عن اعتقال 4 متهمين عملاء للكيان الصهيوني السفّاح وقاتل الأطفال".
وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الموقوفين كانوا بصدد تجميع وتصنيع طائرات مسيّرة صغيرة لاستخدامها في أنشطة تخريبية داخل البلاد"، لافتا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن بقية الشبكة والداعمين المحتملين لها".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة في أصفهان: قوات الأمن تضبط ورشة لتصنيع المسيرات بأطراف المدينة وتعتقل 4 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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