شمخاني لا يزال في المستشفى ووضعه الصحي "مستقر إلى حد ما"

أفاد الفريق الطبّي المشرف على علاج مستشار قائد الثّورة الإيرانيّة للشّؤون السّياسيّة الأدميرال ​علي شمخاني​، الّذي أُصيب بهجوم إسرائيلي على مقرّ إقامته، بـ"أنّنا تمكّنا من السّيطرة على قسم مهم من الأضرار الّتي لحقت به، ومنذ يوم أمس يمكن القول إنّ وضعه الصّحي مستقر إلى حدّ ما".

وأوضح أنّ "نظرًا لخطورة المضاعفات النّاجمة عن الانفجار -الّتي أصابت بشكل خاص الأعضاء الدّاخليّة- لا يمكن حتّى الآن إصدار تقييم نهائي ودقيق عن وضعه، رغم أنّ المسار العلاجي قد شهد بعض التحسّن في الأيّام القليلة الماضية".

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أنّ "شمخاني لا يزال يرقد في المستشفى تحت الرّعاية الطّبيّة، منذ تعرّضه فجر يوم الجمعة 13 حزيران الحالي لهجوم إسرائيلي على مقرّ إقامته، وأدّى إلى إصابته بجروح بالغة".