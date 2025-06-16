وزير الدفاع الباكستاني أكد حق ايران بامتلاك برنامج نووي: اسرائيل دولة مارقة وإذا تصاعدت الأمور سنرد حتما

أكد وزير الدفاع ال​باكستان​ي خواجة آصف في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" أن بلاده لا تقيم أي علاقات مع إسرائيل، داعيًا العالم الإسلامي إلى إعادة النظر في علاقاته مع هذه الدولة التي وصفها بأنها تشكل تهديدًا للمنطقة.

وأعرب آصف عن تضامن بلاده الكامل مع إيران، مؤكدا أن باكستان جاهزة للدفاع عنها في المحافل الدولية، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني قد توسع ليشمل اليمن، والآن إيران.

وأوضح أن من حق إيران امتلاك برنامج نووي يخضع للرقابة الدولية، مضيفا أن استهداف مواقعها النووية من قبل إسرائيل غير مشروع.

واعتبر أن إسرائيل "دولة مارقة يحكمها مارقون" ولا شرعية لها في فلسطين دون ​حل الدولتين​، مشددًا على أن استمرار الدعم الأميركي لها يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وأن على الولايات المتحدة التوقف عن هذا الدعم وأن تلعب دورًا محوريًا في وقف العدوان.

كما قال إن إسرائيل، رغم امتلاكها للسلاح النووي، لم توقّع على أي اتفاقية دولية في هذا المجال.

ورأى آصف أن على الدول الإسلامية مواجهة الخطر الإسرائيلي، مشددا على أن إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين ضرورة لتحقيق سلام حقيقي، وإلا فإن التهديدات الإسرائيلية ستستمر.

وختم بالقول إن بلاده تتابع التطورات ولا ترى تصعيدًا حتى الآن، لكنها "سترد حتما إذا تصاعدت الأمور"، آملا أن تثمر الجهود الأميركية المعلنة عن حلول دبلوماسية لخفض التوتر.