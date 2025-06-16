هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يفعل جسرا جويا لإعادة شخصيات مهمة إلى إسرائيل

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ان "الجيش يفعل جسرا جويا ل​إعادة شخصيات مهمة​ إلى إسرائيل".

وكانت قد اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن "أكثر من 200 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب توقف الملاحة الجوية في ​مطار بن غوريون​".

واشارت القناة 12 الإسرائيلية، الى أن "شركة يسرائير اعلنت إلغاء كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية حتى تاريخ 30 حزيران الجاري".