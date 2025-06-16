هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يفعل جسرا جويا لإعادة شخصيات مهمة إلى إسرائيل

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ان "الجيش يفعل جسرا جويا لإعادة شخصيات مهمة إلى إسرائيل".
وكانت قد اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن "أكثر من 200 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب توقف الملاحة الجوية في مطار بن غوريون".
واشارت القناة 12 الإسرائيلية، الى أن "شركة يسرائير اعلنت إلغاء كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية حتى تاريخ 30 حزيران الجاري".
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