أ ف ب: الحكومة الفرنسية أمرت بمنع وصول الزوار إلى أجنحة شركات أسلحة إسرائيلية بمعرض لوبورجيه للطيران

افادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الحكومة الفرنسية أمرت بمنع الوصول إلى أجنحة خمس شركات إسرائيلية تعرض أسلحة هجومية في معرض لوبورجيه للطيران قرب باريس".
واشارت الى ان "حُجِبت أجنحة شركات "إسرائيل أيروسبايس إنداستريز و"رافائيل" و"وفيجين" و"إلبيت" وأيرونوتيكس" ما يعني إغلاقها عمليا".
وذكر مصدر فرنسي مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس"، أن "هذه الشركات تعرض أسلحة هجومية كتلك التي يعتقد أنها تستخدم في قطاع غزة، في انتهاك للإطار الذي تم الاتفاق عليه مع السلطات الفرنسية.
ونددت الحكومة الإسرائيلية في بيان، "بقرار مشين غير مسبوق يقيم تمييزا في حق الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض".
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