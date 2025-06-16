رويترز عن غروسي: لا أضرار إضافية بموقع محطة تخصيب الوقود في نطنز منذ الجمعة

نقلت وكالة "رويترز" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تأكيده أن "لا أضرار إضافية بموقع محطة تخصيب الوقود في نطنز منذ الجمعة".
وشدد على أن الوكالة لم ترصد أي ضرر في موقع محطة فوردو أو في المفاعل النووي قيد الإنشاء في خونداب، وذلك عقب التطورات العسكرية الأخيرة.
وأكد غروسي أن فرق الوكالة لا تزال موجودة في إيران، وأن عمليات التفتيش ستُستأنف فور توفر ظروف السلامة المناسبة.
وأشار إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة يؤخر العمل الضروري من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، مشيدًا في الوقت نفسه بالتعاون وتبادل المعلومات القائم بين السلطات الإيرانية والوكالة.
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