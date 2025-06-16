بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها 49 بندًا

بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، للبحث في جدول أعمال من 49 بندًا، بالإضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ومن أبرز البنود، البحث في التّعيينات الماليّة والدّبلوماسيّة وإقرارها، فضلًا عن التطرّق إلى الأوضاع المحيطة بلبنان، بعد اندلاع الحرب الإسرائيليّة- الإيرانيّة.
وسيُطلع الرّئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى الفاتيكان ولقائه البابا لاوون الرّابع عشر وكبار المسؤولين في الكرسي الرّسولي.
وكان قد سبق الجلسة اجتماع بين الرّئيسن عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بحث في المستجدّات والأوضاع العامّة.
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