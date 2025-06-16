القاضية الخازن ادعت على أمين سلام وشقيقه ومستشاره وإيلي عبود والقاضي حلاوي يستجوبهم الخميس

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "النّائبة العامّة الماليّة بالإنابة القاضية دورا الخازن، ادّعت على وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق الموقوف ​أمين سلام​ وشقيقه كريم سلام (موقوف منذ شهرين في ملفّ آخر) ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، وأسندت إليهم تهم "الاشتراك في جرائم اختلاس وهدر المال العام والتّزوير واستعمال المزوّر، ابتزاز وتقاضي رشى من هيئات الضّمان والإثراء غير المشروع، مخالفة قانون التّصريح عن الذّمّة الماليّة وقانون مكافحة ​الفساد في القطاع العام​ وقانون إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد".

وأشارت إلى أنّ "الخازن أحالت الملف على قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت ​بلال حلاوي​، وطلبت استجواب المدّعى عليهم المذكورين، وإصدار مذكّرات توقيف وجاهيّة بحقّهم سندًا لمواد الادّعاء، وقد حدّد القاضي حلاوي يوم الخميس المقبل موعدًا لاستجوابهم".