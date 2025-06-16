بلدية زحلة واصلت نشاطها على مختلف الأصعدة مؤكدة التزامها بالحفاظ على أمن المدينة

واصلت ​بلدية زحلة​ –معلقة وتعنايل نشاطها المكثف خلال الأسبوع الماضي على مختلف الأصعدة، مؤكدة "التزامها الراسخ بالحفاظ على أمن المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال موسم صيفي حافل".

وفي مجال الأمن، اتخذ المجلس البلدي قرارًا حازمًا يهدف إلى تنظيم حركة السير بشكل أكثر فعالية داخل النطاق البلدي. وقد أسفرت هذه التدابير عن توقيف عدد من المخالفين خلال الأسبوع.

كما تمّ إغلاق بعض المحال التجارية بعد التحقق من أوراق شاغليها من جنسيات مختلفة.

بالإضافة لذلك، تم رصد وضبط عدد من المخالفات المتعلّقة بسرقة الكهرباء من الشبكة العامة، في عدد من أحياء المدينة.

في سياق اخر، قام رئيس بلدية زحلة سليم غزالة بجولة تفقدية إلى منطقة وادي البردوني. وقد هدفت الزيارة الى الوقوف على أهبة الاستعداد لدى المؤسسات السياحية العاملة في الوادي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة وناجحة للزوار.

في سياق منفصل، تعمل البلدية على إعداد خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة في المدينة، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وراحتهم. ويجري العمل حاليًا على دراسة مقترحات وحلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والإنسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات المختصّة، تمهيدًا لوضع آلية واضحة للتنفيذ.

كما قامت فرق الصيانة التابعة للبلدية بإصلاح عدد من شبكات الصرف الصحي في مختلف شوارع المدينة، ومعالجة بعض الأعطال الطارئة التي ظهرت مؤخرًا. كما نفذت البلدية حملة تنظيف شاملة لعدد من المساحات الخضراء، وحديقة عزيز العبدي (ساعة الزهور) حرصًا على جمالية ونظافة المدينة وتوفير مساحات خضراء آمنة ومريحة للعائلات والأطفال.