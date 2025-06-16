مكتب باسيل نفى تصريحات منسوبة له عندما كان وزيرا للخارجية بشأن حزب الله والسلام مع اسرائيل

أشار المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​، في بيان، إلى أنّ مجهولًا من قبل التيار أدلى بتصريح كاذب ومشبوه عبر احدى المحطات، زعم فيه أن وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل قال للمنتشرين ال​لبنان​يين في واشنطن: "خلّصونا من حزب الله ونحن على استعداد للسلام مع إسرائيل".

وأكد المكتب الإعلامي أنّ ما ورد على لسان هذا "المجهول المشبوه" غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأنّ باسيل لا يعرف هذا الشخص ولا يذكر أي معرفة به، ولا يعلم ما إذا كان شارك في مؤتمرات أو لقاءات للاغتراب أو في "المؤامرات التي حيكت ضد رئيس التيار وتحاك اليوم ضد الاغتراب".

وفي ما يتعلّق ب​السلام مع إسرائيل​، شدّد البيان على أن باسيل يُعلن منذ سنوات تأييده للسلام العادل، الذي يضع حدًّا للعدوان، ويعيد الحقوق، بما فيها الأراضي اللبنانية المحتلة، ويمنع توطين الفلسطينيين في لبنان.