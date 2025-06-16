وصول طائرة رومانية على متنها لبنانيون عالقون في شرم الشيخ إلى مطار بيروت

وصلت صباحًا إلى ​مطار بيروت الدولي​، الطّائرة الرّومانيّة الأولى وعلى متنها لبنانيّون عالقون في ​شرم الشيخ​ بسبب التّصعيد العسكري المستمر بين بين إسرائيل وإيران، ما أدّى إلى إغلاق المجالات الجوّيّة في عدد من البلدان، وبالتّالي توقّف شركات الطّيران عن تسيير رحلاتها المعتادة.

وكانت قد أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان أمس، أنّ "بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، قامت المديريّة بمتابعة موضوع اللّبنانيّين العالقين في شرم الشيخ مع الشّركة المعنيّة والوكيل السّياحي في لبنان، حيث قامت الشّركة بتقديم طلب فوري إلى المديريّة للموافقة على نقل المواطنين اللّبنانيّين عبر شركة طيران رومانيّة، ووضع جدول زمني لنقلهم إلى لبنان، ابتداء من صباح الغد"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إعطاء الموافقات المبدئيّة اللّازمة، والطّلب من الشّركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقلهم إلى لبنان في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرّر أن تصل تباعًا رحلات أخرى مماثلة اليوم.